Lunedì 28 Maggio 2018, 06:25 - Ultimo aggiornamento: 27 Maggio, 22:25

PAGANI - Paura a Pagani nella tarda serata di sabato. Un extracomunitario è andato in escandescenze e seminando il panico in strada, tra la gente. È accaduto in prossimità dell’incrocio tra via Carmine e via Tramontano. Erano passate da pochi minuti le 22.30. L’uomo, sembra armato di un bastone, avrebbe iniziato a colpire alcune auto in sosta, tentando di aggredire delle persone che in quel momento si trovavano nella stessa zona. Chi si è imbattuto nello sconosciuto ha subito pensato ad un raptus di follia e ha temuto potesse accadere il peggio. Sono stati momenti di tensione. Fortunatamente l’uomo è stato bloccato e disarmato prima che la situazione potesse degenerare. Qualcuno ha allertato i carabinieri della locale tenenza che si sono precipitati sul posto. Sembra che ad assistere alla scena si sia trovato, per caso, anche il sindaco Salvatore Bottone. L’extracomunitario è stato fermato da militari ed identificato prima di essere trasportato in ospedale, a Nocera Inferiore, a bordo di un’ambulanza. Non si sa cosa abbia scatenato l’ira dell’aggressore, che continuava ad inveire contro tutti coloro che si trovava davanti.