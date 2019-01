Giovedì 3 Gennaio 2019, 06:00 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2019 06:17

Aggredita dal pitbull finisce in ospedale. Disavventura per una ventenne del posto, costretta a recarsi al Maria Santissima Addolorata con una ferita alla palpebra provocata dall’aggressione del suo cane. Dieci i punti di sutura che i sanitari del pronto soccorso hanno applicato alla vittima. Il cane e la padrona erano a casa, quando all’improvviso il pitbull si è avventato sulla ragazza, ferendola alla palpebra e al viso. Ha rischiato problemi seri alla vista ma, fortunatamente, l’occhio non è stato intaccato, ma solo sfiorato. Grande spavento per la ventenne, subito soccorsa dai familiari e accompagnata in ospedale, dove è stata sottoposta agli esami clinici e alla suturazione della ferita. I pitbull restano cani molto pericolosi. Anche se in questo caso l’animale non si era mai comportato ferocemente, l’altro giorno si è avventato contro la ragazza e quasi le stava facendo perdere un occhio. Fortunatamente, la ragazza è stata ferita alla palpebra senza riportare grosse conseguenze, ma se il cane le avesse intaccato l’occhio i problemi sarebbero stati ben più gravi.