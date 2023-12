Aggredita un'impiegata dei Servizi Sociali del Comune di Nocera Inferiore

Un’impiegata del Comune di Nocera Inferiore addetta allo sportello dei Servizi Sociali, è stata aggredita verbalmente da un uomo che le aveva chiesto delle informazioni. L’episodio si è verificato in via Libroia, sede distaccata del municipio dove trovano posto non solo gli uffici per le fasce più deboli, ma anche l’anagrafe e la polizia municipale.

Probabilmente all’utente non sono risultate esaustive le risposte dell’impiegata e si è scagliata contro di lei gettandole alcuni documenti e sbattendo i pugni sulla scrivania.

Si è poi allontanato quando le urla hanno richiamati i colleghi della donna. L’amministrazione comunale ha deciso di correre ai ripari anche perché in via Libroia spesso si verificano episodi del genere. Da lunedì l’ingresso di via Libroia sarà presidiato da una guardia giurata. Un paradosso per l’ex sindaco Manlio Torquato “considerato che al secondo piano dell’edificio c’è il comando della polizia municipale”. “Basterebbe far scendere al piano inferiore un agente e si eviterebbe che per proteggere un edificio pubblico si dovesse far ricorso ad una guardia privata”, ha commentato.