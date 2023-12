Nocera, rubano le palline dagli alberi di Natale del corso

Sulle tracce dei ladri delle palline di Natale. Amara sorpresa questa mattina a Nocera Inferiore. Dagli alberelli, fatti installare dall’amministrazione comunale lungo il corso Vittorio Emanuele e nelle altre strade del centro, sono scomparse gli addobbi natalizi.

Probabilmente le palline sono state staccate dai rami degli abeti la notte scorsa.

Amarezza tra i passanti e i commercianti. “Più che ladri sono dei vandali che non amano il bello”, ha commentato uno di loro. Non è escluso che la polizia municipale riesca ad individuare i balordi attraverso le immagini delle numerose telecamere di video sorveglianza presenti in centro di cui, gran parte, è zona a traffico limitato.

“Provvederemo ad addobbare di nuovo gli alberelli”, ha assicurato il sindaco Paolo De Maio.