Tenta di aggredire la moglie a due passi dalla tenenza dei carabinieri: paura a Pagani

PAGANI. Tenta di aggredire la moglie a due passi dalla caserma dei carabinieri di Pagani. E' quanto sarebbe accaduto l'altro giorno nel comune dell'Agro nocerino, dove i militari hanno ripristinato velocemente la situazione, dopo essere stati attirati dalle urla di una donna.

I coniugi sono stati poi ascoltati, entrambi, all'interno degli uffici della tenenza. L'episodio si è registrato dopo le 12 circa, in via De Gasperi, strada trafficata del comune di Pagani.

Alcuni passanti sono stati attirati dalle urla di una donna, che aveva cominciato a chiedere aiuto e a dire più volte che «volevano ammazzarla». A seguirla, infatti, c'era il marito che nel frattempo si trovava alla guida di una Mercedes Classe A.

In soccorso della stessa sarebbe giunta una seconda donna, in scooter. L'uomo, dal suo lato, sarebbe riuscito invece a raggiungere la moglie e ad urtarla con il parabrezza. Le urla di entrambe le donne hanno così attirato i carabinieri dell'Arma, che sono intervenuti per sedare la violenza.

I coniugi sono stati poi condotti negli uffici della tenenza, dove sono stati entrambi interrogati. Da valutare, ora, l'avvio di un'indagine per verificare cosa sia accaduto di preciso e quale fosse il contesto, nel quale sarebbe maturato l'episodio violento. Al vaglio ci sono i video di alcune telecamere di sorveglianza.