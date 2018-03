Domenica 11 Marzo 2018, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 11-03-2018 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cane dato alle fiamme e poi abbandonato in spiaggia. Il corpo è stato rinvenuto da alcuni animalisti sulla spiaggia del Lungomare di Agropoli.“Domani chiederemo che questo cucciolo sia recuperato e gli venga fatta l’autopsia per verificare le cause del decesso, poiché da vicino sembra sia stato bruciato. Il piccolo non ha microchip”, spiega Ilaria Procida dell’associazione Spartakus.“Il problema del randagismo dovrebbe riguardare tutti, tutte le cariche politiche, tutti gli schieramenti politici, che siano di sinistra, destra, centro! Questo è l’ennesimo colpo al cuore in un luogo in cui c’è da fare tanto ma soprattutto c’è da smuovere ancora tanti”, aggiunge.