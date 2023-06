Lacrime di commozione per nonna Maria che compie 100 anni

Familiari, amici e la comunità di Altavilla Silentina, rappresentata dal sindaco Francesco Cembalo, hanno omaggiato e salutato Maria Chiumiento e i suoi primi 100 anni.

Una festa nella commozione che la signora Chiumiento non ha trattenuto alla lettura di una frase con cui è stata omaggiata e che ricorda il valore della sua persona.

Tanta festa e tanta gioia intorno a lei che ha conosciuto tantissimo lavoro e fatica in una lunga vita anche di sacrifici. Insieme ai suoi familiari ha ringraziato per quella festa così attesa e per le tante presenze che l'hanno fatta commuovere.