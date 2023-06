Incidente sull'Amalfitana: auto si ribalta prima di Maiori, traffico in tilt

Si è ribaltata da sola mentre procedeva in direzione Amalfi. Una piccola utilitaria alla cui guida c'era un turista americano si è improvvisamente capovolta su un lato poco oltre il cimitero di Maiori.

Inevitabilmente la circolazione è andata in tilt per effetto della presenza della Fiat 500 al centro della carreggiata. Per rimuoverla e riportare la situazione alla normalità si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento.

Per la coppia di turisti, estratti dal veicolo dagli automobilisti che sopraggiunti poco dopo, nessuna conseguenza ma solo tanto spavento. Nel frattempo la circolazione stradale, dopo che l'auto è stata spostata dal centro della carreggiata, è stata regolata a sensi di marcia alternati.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Maiori e gli agenti della polizia municipale. La situazione è ritornata alla notmalità poco più tardi quando il veicolo, un'auto presa a noleggio dai due turisti, è stato rimosso.