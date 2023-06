Castel San Giorgio: tentano furto d'auto, ripresi con il cellulare da un passante. Coppia denunciata

Sono stati denunciati a piede libero per aver tentato di rubare un'auto. Si tratta di una coppia, uomo e donna, di circa 50 anni, individuati grazie alle riprese private di un cittadino giorni fa, a Castel San Giorgio. I due erano impegnati a forzare le portiere di una macchina, quando sono stati richiamati da un passante, che li stava riprendendo già con il proprio telefono cellulare. Il video è finito sui social, grazie al quale si possono vedere i due armeggiare vicino ad una Mercedes parcheggiata vicino piazza Martiri D'Ungheria.

La coppia, in evidente imbarazzo, ha accampato una scusa - che sapeva anche di parziale ammissione - per poi entrare in un'altra macchina e andare via. La donna ha tentato poi di aggredire la persona che stava riprendendo, provando a strapparle il cellulare dalle mani. Il video è stato consegnato ai carabinieri, che hanno identificato i due con un'attività d'indagine molto rapida. I due sono stati denunciati per tentato furto a piede libero.

Su entrambi vi sarebbero già dei precedenti specifici.