Altro incendio in Costiera Amalfitana: fiamme tra i boschi di Conca dei Marini

Altro devastante incendio in Costiera Amalfitana dove col forte vento di questa mattina si sono incendiati i boschi al di sopra della strada rotabile che collega Amalfi con Agerola.

Qui, nonostante le avverse condizioni meteo, ha preso fuoco la fitta vegetazione generando un fumo denso e fitto che ha creato problemi anche alla circolazione stradale.

La nuvola di fumo, che si è spinta fino ad Amalfi dove è giunto l'odore acre, era visibile sia dal bivio per Positano che da mare e a quanto pare è stata generata da un vasto incendio sviluppatosi anche al di sotto della strada rotabile.

Sul posto sono accorsi i volontari della pubblica assistenza Resilienza e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori.

I soccorritori stanno cercando di arginare le fiamme per evitare che con il vento possano propagarsi anche alle vicine abitazioni dell'abitato spaerso di Conca dei Marini e di Tovere, frazione alta di Amalfi. Il nuovo incendio in Costiera Amalfitana è l'ennesimo attentato all'ambiente in un territorio già di per se assai fragile.