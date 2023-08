Salerno, dramma nel centro storico: 59enne trovato morto in casa dopo oltre tre giorni dal decesso

Era morto in casa da più di 72 ore e nessuno ne aveva denunciato ancora la scomparsa fino a ieri. A fare la tragica scoperta i Carabinieri della Compagnia di Salerno agli ordini del maggiore Antonio Corvino insieme ai vigili del fuoco in una domenica di fine agosto, allertati da un parente che non sentiva l’uomo da circa tre giorni. Tragedia ieri mattina nel centro storico di Salerno: un uomo, Salvatore Argenziano, classe 1964 è stato ritrovato senza vita a casa sua nei pressi del Vicolo della Neve in pieno centro città. Carabinieri e Vigili del Fuoco si sono introdotti nell'abitazione dell’uomo che viveva da solo e di cui si erano perse le tracce da diversi giorni.

L’uomo, censurato (per piccoli precedenti) era attualmente in attesa di occupazione ed era celibe. Stando alle prime ricostruzioni e alle verifiche effettuate dai sanitari del 118 accorsi poi sul posto il decesso sarebbe avvenuto circa 72 ore prima (il corpo era in avanzato stato di decomposizione) e sarebbe avvenuto per cause naturali, ovvero un arresto cardiocircolatorio.