Il nuovo Cilento tra rigenerazione e nuovi modelli di sviluppo. È il tema dell’iniziativa che si svolgerà domenica 6 settembre alle 17.30, presso il ristorante “Al Frantoio”, a San Mauro Cilento, in onore di Angelo Vassallo, a dieci anni dalla sua tragica uccisione. L’iniziativa, promossa dall’associazione Merita in collaborazione con la coleretica Nuovo Cilento, vedrà la partecipazione della ministra alle Politiche Agricole, Teresa Bellanova. Al tavolo dei relatori anche il presidente onorario di Merita, Claudio De Vincenti, e il regista Mario Martone. L’iniziativa sarà trasmessa in streaming sulle pagine Facebook e YouTube di Merita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA