Giovedì 13 Settembre 2018, 20:26 - Ultimo aggiornamento: 13-09-2018 20:48

ANGRI - Sbarre alzate e treni in transito, nuova falla al passaggio a livello di Corso Vittorio Emanuele dove questa mattina è scattato l'allarme. Si tratta di un nuovo caso dopo la lunga serie di episodi che nei mesi scorsi hanno colpito anche il passaggio di via Palmentello. Dove le barriere sono state più volte divelte dai tir in transito. L'ultimo autotreno è rimasto incastrato a settembre dell'anno scorso.Rete Ferroviaria è stata esortata dall'amministrazione comunale a potenziare i controlli, in attesa dei lavori che dovranno interessare anche la nuova strada di collegamento con la Statale 18, inaugurata a giugno e già allagata con le prime piogge.