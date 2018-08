Venerdì 24 Agosto 2018, 18:38

ANGRI - Calcinacci sono venuti giù dal frontespizio di un edificio in via Cervinia. Il cedimento si è registrato ieri pomeriggio in seguito al forte acquazzone. Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Salerno. I caschi rossi transennato l'area e spicconato alcune parti di intonaco. Ora sarà l'ufficio tecnico del Comune a emanare dopo le verifiche un'ordinanza di messa in sicurezza nei confronti del proprietario, con l'obbligo a ripristinare lo stato dei luoghi.