Ripresa delle attività didattiche, ma non per tutti. Tra polemiche e disagi. Questa mattina primo circolo didattico l'assenza di un percorso Covid ha costretto genitori e studenti della scuola dell'infanzia e delle prime due classi della primaria ad un'attesa di un'ora fuori all'istituto, tra entrata e uscita. Con file e assembramenti inevitabili per due ore lezione.

A partire da domani la situazione sarà ancora più critica perché, su decisione del dirigente scolastico, saranno previsti ulteriori ingressi scaglionati tra alunni della stessa classe divisi per ordine alfabetico.

Mentre l'attesa per genitori e studenti continuerà in strada sui marciapiedi, come è riportato nella comunicazione della responsabile della scuola. Nessuna campanella è invece suonata per gli studenti di infanzia e primaria del terzo circolo didattico, che frequentano il plesso di via Nazionale. A causa di guasti all'impianto elettrico le lezioni sono state rinviate a domani mattina.

