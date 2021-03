Scene da far west questa sera poco dopo le 19, in via Dei Goti ad Angri. A causa di una rissa, che si è consumata tra un cittadino di origine marocchina e tre di nazionalità africana.

Sembra, che all'origine dello scontro ci siano problemi di natura economica a causa di un lavoro effettuato da tre ma non retribuito, che ha visto il cittadino marocchino come mediatore.

La rissa si è consumata in strada alla presenza di automobilisti e clienti, che a quell'ora entravano all'interno degli esercizi della zona. Sul posto i carabinieri della locale stazione, che hanno fermato i tre africani mentre l'altro è riuscito a dileguarsi.

