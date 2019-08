Giovedì 29 Agosto 2019, 15:04

Strada piscina in via Crocifisso, mattinata di disagi ad Angri. A risentire del disservizio sono state le attività commerciali presenti nel tratto, che conduce al Comune. Si tratta dell'ennesimo episodio, dopo gli interventi di sostituzione alla condotta idrica effettuati dalla Gori. I lavori avanti per un mese e terminati qualche giorno fa non sono stati risolutivi, al punto da far piombare residenti e commercianti nel caos.