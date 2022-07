Anziana morta e sorella ferita a Salerno, tra le ipotesi c'è la rapina

Una rapina finita in tragedia: pur non escludendo altre ipotesi, gli investigatori considerano con attenzione quella di una aggressione ai danni delle due anziane sorelle trovate stamane nel loro appartamento, una morta e l'altra con ferite al viso. La casa era a soqquadro, e la Polizia sta cercando, con l'aiuto dei familiari, di capire se e cosa possa essere stato portato via.

Uno o più malviventi, a conoscenza del fatto che in quella casa al primo piano di via San Leonardo vivevano due anziane sole, potrebbero aver immaginato un colpo 'facile', trasformatosi invece in una violenta aggressione che avrebbe causato il decesso della 91enne.

Non è chiaro se possano essere stati usati oggetti contundenti, al momento - in attesa dell'autopsia - si propende a escludere l'impiego di armi da taglio contro le due donne. La sorella superstite, di 87 anni, resta ricoverata al Ruggi di Salerno con un trauma facciale che, secondo i medici, potrebbe essere stato causato da una caduta o da percosse. La donna è ancora sotto choc ma gli investigatori cercheranno di raccogliere la sua testimonianza, nelle prossime ore o domani.