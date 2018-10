Lunedì 22 Ottobre 2018, 18:43

Le ultime due denunce sono arrivate questa mattina. Ai carabinieri e al direttore del cimitero di Nocera Inferiore. Sulle tombe dei propri cari alcune persone non hanno trovato gli oggetti in rame come portafiori, croci e cornici. “Non è stato bello – ha raccontato Enzo Marrafino – scoprire che dalla tomba di mamma avevano rubato tutto”. Nelle ultime settimane c’è stato un aumento dei furti. Il topi delle tombe rivolgono la loro attenzione agli oggetti in rame che adornano tombe e cappelle, ma delle volte anche ai pezzi in marmo come piccole statue. I furti, secondo diverse testimonianze, avvengono di notte quando il camposanto diventerebbe terra di nessuno. L’amministrazione comunale è al lavoro per individuare strategie per proteggere il cimitero.