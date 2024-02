Auto dei carabinieri coinvolta in un incidente a Eboli: due militari feriti

Due carabinieri ad Eboli sono rimasti feriti in seguito ad un incidente stradale mentre con un'automobile di servizio inseguivano un veicolo con la targa coperta. I militari dopo il sinistro stradale, accaduto di notte in pieno centro, sono stati soccorsi e sono giunti in ospedale dove gli sono state medicate le ferite riportate giudicate guaribili in sette giorni.