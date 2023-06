Auto si ribalta prima di Ravello. Illesi due turisti indiani, traffico in tilt per il Valico

Ancora un'auto capottatta sulle strade della Costiera Amalfitana. E' accaduto poco dopo le 14 a Ravello, esattamente a poche centinaia di metri dal centro storico della città della musica. Qui, poco oltre il cimitero cittadino, la vettura, una Jeep Compass, si è improvvisamente ribaltata occupando l'intera carreggiata.

Il veicolo a noleggio, con a bordo due turisti indiani, ha mandato in tilt la circolazione stradale bloccando sia i flussi veicolari provenienti dal Valico che quelli diretti verso il territorio di Tramonti.

I due turisti, fortunatamente illessi, sono stati estratti dal veicolo che è stato poi rimosso poco più tardi.

Sul posto oltre agli agenti della polizia municipale di Ravello anche un'ambulanza del 118 di Castiglione che ha prestato soccorso alle persone coinvolte nel sinistro.

Non si esclude, così come accaduto domenica a Maiori per un incidente analogo, che possa essersi trattato di una fatale distrazione.