Salerno, esercitazione di difesa civile: la presentazione del prefetto e del comandante delle Guide

Nella giornata di domani, presso il “salone azzurro” del Palazzo di Governo, sarà presentata l’esercitazione di difesa civile “Sinergie d’acciaio”, organizzata dalla prefettura di Salerno con il comune di Eboli, supportati dall’esercito italiano – 4° Reggimento Carri di Persano – in programma per i giorni 26 e 27 giugno, in modalità mista, reale e per posti di comando.

Interverranno, per illustrare le modalità operative e lo scenario di riferimento dell’esercitazione, il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, il sindaco del comune di Eboli, Mario Conte, i vertici provinciali delle forze di polizia, il Comandante dell’esercito italiano 4° Reggimento Carri di Persano, Francesco Antonio Dolciamore, insieme ai Vigili del Fuoco ai referenti della Regione Campania, della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., dell’ASL di Salerno, della Centrale operativa del “118”, del Comitato Provinciale C.R.I.

e dell’ARPAC.

L’esercitazione si prefigge l’obiettivo di pianificare le attività di competenza delle componenti del sistema di difesa civile in risposta a situazioni di emergenza, nello specifico di rischio nucleare - biologico - chimico – radiologico, rafforzando la conoscenza e l’interoperabilità nella gestione di una crisi e consentendo, nel contempo, di aggiornare il piano di emergenza del comune di Eboli e il piano di emergenza dell’ASL di Salerno, nonché di addestrare le strutture operative nelle procedure tecnico-tattiche di intervento in ambiente NBCR e in un contesto nazionale.