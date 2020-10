Un'azienda che produce calcestruzzo è stata sequestrata dalla guardia di finanza a Battipaglia. I finanzieri hanno individuato una vera e propria discarica dove sono stati rinvenuti rifiuti speciali tra cui rocce di scavo, inerti, placche di cemento, residui di manto stradale, materiali ferrosi e parti di macchinari arrugginiti, depositati in modo incontrollato sul suolo, ad appena 10 metri dall’alveo del fiume Tusciano. I finanzieri hanno appurato che il gestore dell'azienda non aveva alcuna autorizzazione per svolgerere l'attività anche perchè lo stabilimento si trova in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. L'azienda e un l'area utilizzata per lo smaltimento dei rifiuti, di 13.000 metri quadri, è stata sequestrata e il gestore è stato denunciato a piede libero.

