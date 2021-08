Badante infedele, ecco il piano per cacciare l'anziano da casa sua

È accusata di lesioni, violenza privata e stalking una 32enne romena, badante, irreperibile, accusata di aver costretto un anziano ad andare via dalla propria casa. La vittima è un 73enne di Pagani.

Stando alle indagini della Procura di Nocera Inferiore, la donna - insieme ad un uomo mai individuato - avrebbe messo alla porta il legittimo proprietario dell'appartamento. L'imputata aveva ottenuto infatti la responsabilità e la fiducia del 73enne, che aveva poi perduto la casa secondo un piano studiato dai due. La donna, stando alla denuncia, aggredì la vittima dopo averla minacciata di morte. L'anziano finì in ospedale, con sei giorni di prognosi dopo le ferite inferte, mentre la donna riuscì ad ottenere il suo allontanamento dall'abitazione di proprietà. I carabinieri raccolsero la denuncia dell'anziano, facendo partire il procedimento penale, che è giunto ora alla fase del dibattimento. La ragazza è però irreperibile, mentre il suo presunto complice è rimasto nel nulla, non identificato dalle forze dell'ordine durante la fase preliminare. La 32enne straniera risponde di tre capi d'accusa, che partono dalla base di quella presa di possesso, del tutto illegittima, oltre che violenta, dell'immobile dell'uomo. A fare da contorno alla vicenda un rapporto tradizionale tra badante e persona impossibilitata a badare a se stessa, poi trasformatosi in una rivendicazione della donna che, con metodi violenti, avrebbe cacciato poi fuori di casa il 73enne.