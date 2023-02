Balordo terrorizza i passanti a Eboli: fermato dai vigili

Scene da far west ad Eboli. Un giovanotto ha terrorizzato i passanti ed anche i bambini in pieno centro, in viale Amendola, con cocci di bottiglie di vetro ed ha scaraventato i cestini contenenti la spazzatura su marciapiedi.

Per fermare il balordo, dopo un inseguimento, sono intervenute due volanti della polizia municipale e sei vigili urbani. Il giovane nei giorni scorsi ha danneggiando arredi urbani e segnaletica stradale arrecando danni ad abitazioni private e minacciando agli automobilisti.