Trovato in un giardino con banconote false, marocchino denunciato ed espulso dall'Italia

SAN MARZANO SUL SARNO. Trovato in possesso di banconote false, viene denunciato a piede libero e poi espulso dal territorio italiano. E' la sorte destinata ad un 28enne marocchino, fermato giorni fa dai carabinieri di San Marzano sul Sarno durante un controllo sul territorio. L'uomo si trovava all'interno di un giardino.

Da controlli, è risultato essere senza fissa dimora e in possesso di tre banconote false da 50 euro. Così, è scattata la denuncia a piede libero per spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate. Inoltre, nei confronti del giovane, che risulta irregolare in Italia, è stato emesso un decreto di espulsione. L'operazione è stata coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore.