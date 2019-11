Poteva finire molto male, ieri sera a Battipaglia, quando un mezzo pesante ha impegnato il sottopasso di via Roma, incurante dell’altezza massima dell’invaso che consente il transito al di sotto del fascio di binari della stazione ferroviaria.



Questione di pochi istanti e il mezzo, impegnato nel trasporto di un gruppo elettrogeno dell’Enel che doveva alimentare il rione Sant’Anna, al buio da diverse ore, si è trovato decapitato letteralmente. Il carico, che evidentemente sporgeva dal mezzo, è entrato in collisione col soffitto del sottopasso, causando il distacco di diversi rottami. Diversi pezzi di dimensioni consistenti sono precipitati sulla carreggiata. Fortunatamente alle spalle del mezzo non sopraggiungevano altri veicoli.



La situazione, comunque, ha richiesto l’intervento della Protezione civile cittadina, che ha dovuto interrompere la circolazione nel sottopasso al fine di consentire la rimozione dei rottami. Sul luogo anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso. © RIPRODUZIONE RISERVATA