Beccati a fotografare i balconi degli appartamenti, ladri messi in fuga: allarme furti a Cava

C'è un problema di ladri a Cava de' Tirreni, da qualche giorno, nella zona di Pregiato e Passiano, così come si evince dalle decine di messaggi che i cittadini si stanno scambiando, da ieri pomeriggio, attraverso i social. Sono scattati anche i controlli della polizia, a seguito di denunce per furti - pare - apparentemente consumati all'interno di alcuni appartamenti.

Con i proprietari presenti, durante l'orario di cena.

Una testimone, nella zona di San Giuseppe, ha spiegato di aver beccato due sconosciuti mentre scattavano delle fotografie sospette al suo balcone. I due, scoperti, sono fuggiti poco distanti e hanno scattato delle nuove foto all'ingresso di casa di una vicina della donna, la quale precedentemente aveva notato i due. Potrebbe trattarsi di un modo per "studiare" la zona e scoprire quali sono le case o gli appartamenti più agevoli da derubare.

Le informazioni sui social vengono scambiate di ora in ora, tra i cittadini. Ieri, infatti, l'allarme è stato lanciato nella zona di Pregiato e Passiano, tra via Ferrara e via Esposito. Una settimana fa, nella zona di San Martino, i residenti si erano riuniti in ronde, girando tutta la frazione, armati di torce e bastoni.

La paura è tanta, al punto che c'è chi fornisce indicazioni di numeri di targa di veicoli sospetti, chi descrizioni fisiche. «Hanno rubato con la gente in casa a Pregiato, orario di cena, assurdo. Sono entrati dalle finestre» precisa una donna. Poi c'è chi invita a segnalare sempre alle forze dell'ordine e a non far restare le segnalazioni solo sui social. Intanto la polizia del commissariato di Stato di Cava, insieme ai carabinieri, sono impegnati da diversi giorni ad un controllo massiccio del territorio per prevenire i furti in appartamento, in ragione delle tante segnalazioni.