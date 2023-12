Luigi Snichelotto vince il “Premio Industria Felix - L’Italia che compete”

Performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta anche sostenibili. Tra le 196 imprese più competitive d’Italia del settore Food e Ristorazione c’è anche la Community Cooking Leader, l’azienda dell’imprenditore e filantropo campano Luigi Snichelotto, partner McDonald’s per le province di Salerno e Potenza, Presidente dell’Associazione no-profit del terzo settore Assomime.

La cerimonia di conferimento del “Premio Industria Felix - L’Italia che compete” si è svolta ieri sera nel meraviglioso e suggestivo Palazzo Mezzanotte, sede di ELITE e della Borsa Italiana, in Piazza Affari a Milano.

Insignite del Premio le imprese che si sono distinte nel settore di riferimento tramite algoritmo di bilancio e rating finanziario.

La Community Cooking Leader Srl si conferma tra le aziende più competitive, realizzando un traguardo importante per un’impresa che nasce al Sud, in Campania, fondando la sua filosofia su una forte responsabilità sociale e civile.

Presente alla Premiazione lo stesso Revisore dei Conti, Dott. Francesco Di Fiore. Luigi Snichelotto sul palco di Industria Felix ha raccontato le best practices e i valori d’impresa della Community Cooking Leader.

Il Sud si conferma motore dell’Industria italiane.

Durante l’evento, sono intervenuti gli imprenditori e il management delle 196 premiate con un breve storytelling aziendale di successo e tanti altri ospiti: il vicepresidente nazionale di Confindustria Vito Grassi, il docente di Economia industriale dell’Università Luiss Cesare Pozzi, il componente del Gruppo Credito e finanza di Confindustria Filippo Liverini. Per Cerved l’executive vice president Corporate sales Fabio Biasini e l’AD di Cerved rating agency Fabrizio Negri, per l’Investment Banking di Banca Mediolanum i responsabili Origination & Sales network relations Marco Gabbiani ed Equity Capital Market Giovanni Reale, i partner di Grant Thornton Consultants Gianluca De Margheriti e di Ria Grant Thornton Fabrizio Perego, per ELITE il responsabile Italia Mauro Iacobuzio, gli Head of product Development&Managementil Giordano Sassaroli e of Partners Carolina Avanzini e il Sales&Relationship manager Andrea Magenes, il co-founder di M&L Consulting Group Valerio Locatelli, il fondatore e amministratore di Plus Innovation Giovanni Riefoli, i componenti del Comitato scientifico di Industria Felix Michele Chieffi e Francesco Lenoci e il segretario dell’Associazione culturale Industria Felix Pasquale La Pesa.