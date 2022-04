Eboli, blitz nelle baracche dove vivono gli stranieri

Blitz delle forze dell'ordine ad Eboli. I carabinieri e la polizia municipale stanno effettuando numerosi controlli a ridosso della litoranea dove sono state individuate casupole in cui vivono stranieri in pessime condizioni igieniche. Le ispezioni sono iniziate verso le otto e sono state predisposte dal Prefetto di Salerno, Francesco Russo.

In accordo con la Prefettura la polizia municipale, i carabinieri della compagnia di Eboli, un funzionario dell’Asl, un veterinario e assistenti sociali si sono recati stamattina in litoranea. I primi controlli in via Silvio Pellico ed in via Guglielmo Pepe. Le forze dell’ordine, presente anche l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Eboli Antonio Corsetto, hanno verificato che la maggior parte delle abitazioni è di “fortuna” e che vi sono sovraffollamenti e scarsissime condizioni igienico sanitarie. Prelevati un paio di cani detenuti in situazione di degrado. Al momento non sono state effettuate operazioni di sgombero.