Bracigliano, tour di primavera nella valle dei ciliegi

Alla scoperta del «paese dei ciliegi» insieme alla comunità locale fra cultura, storia, enogastronomia e folklore, dove la ciliegia Igp di Bracigliano è la regina dai fiori bianchi che ricoprono il territorio per una imbiancata di primavera ed un percorso di bellezza fino alla maturazione delle ciliegie. Un percorso che parte da aprile con il contest fotografico «Bracigliano in fiore» per invitare i fotoamatori a scattare fotografie per partecipare al concorso con premiazione finale. Il percorso di primavera «Bracigliano, la valle dei ciliegi» è una iniziativa del Comune di Bracigliano e l’organizzazione è a cura di My Fair s.r.l.

Si parte sabato 15 aprile con Bracigliano Experience, una giornata dedicata alla scoperta del borgo fra fiori bianchi e delizie enogastronomiche della tipicità locale, storie e tradizioni, musica e artigianato. Un tour (inizio ore 10) che condurrà i visitatori alla contemplazione di tre siti di ciliegi in fiore, successivamente ad una esperienza enogastronomica dalla colazione nel panoramico convento francescano ed il pranzo nell’imponente Palazzo De Simone dove ci si fermerà anche per il buffet serale.

La giornata terminerà con la conferenza «Pane, Musica e Ceras» dedicata ai pilastri della cultura identitaria di Bracigliano, un tricolore di sensazioni. Alla conferenza, in programma alle 18, presso la sala del Pianoforte di Palazzo De Simone, saranno presenti rappresentanti dell’Amministrazione comunale, con il sindaco, Giovanni Iuliano, il vicesindaco e presidente nazionale Città delle Ciliegie, Ferdinando Albano; l’assessore agli Eventi e Manifestazione, Patrizia Botta; l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo; il presidente della Provincia di Salerno, Francesco Alfieri e il consigliere provinciale con delega al Turismo, Pasquale Sorrentino; la delegata dell’Ambasciata del Giappone in Italia, Mariko Shikakura; la professoressa Rosa Muoio dell’Orto Botanico di Napoli ed il presidente del Gal Terra è Vita, Franco Gioia. Offriranno pillole di conoscenza il professor Luigi Izzo, il professor Lucantonio Liguori e la dottoressa Lucia Galasso. La moderazione della conferenza e il coordinamento delle attività saranno a cura della dottoressa Mafalda Inglese della My Fair srl, società organizzatrice dell’evento.