Hanami a Pimonte: ciliegi in fiore come in Giappone. L'iniziativa sui monti Lattari

Ciliegi in fiore come in Giappone. L'hanami arriva sui monti Lattari. La famosa fioritura orientale, sarà protagonista di due weekend nel Comune di Pimonte.

L'iniziativa, come annuncia anche il sindaco Francesco Somma, regalerà emozioni primaverili.

"La primavera è senza dubbio la stagione che amo di più. Forse perché da noi la primavera è davvero bellissima. Il profumo di alberi fioriti inebria l’aria frizzante delle prime belle giornate di sole dell’anno! Giornate in cui è bello stare all’aperto e magari sedersi sui prati sotto alberi in fiore-si legge anche sulle pagine social del primo cittadino e del Comune- tutto ciò è meraviglioso! È una sensazione così bella che abbiamo deciso di condividerla con tutto il mondo. Per questo abbiamo voluto organizzare insieme a Pro Loco Pimonte qualcosa di davvero originale".

In calendario il 𝟏𝟔 𝐞 𝟐𝟑 𝐀𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟎 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟖 sarà possibile vivere insieme la fioritura dei ciliegi nella cittadina dei monti Lattari e dar vita ad un vero e proprio 𝑯𝒂𝒏𝒂𝒎𝒊 a Pimonte, affacciati allo spettacolo naturale del Golfo di Napoli e del Vesuvio.

Con questa parola 𝑯𝒂𝒏𝒂𝒎𝒊 i giapponesi indicano l’usanza di godere della bellezza della fioritura primaverile degli alberi, soprattutto quella dei ciliegi.



𝑭𝒊𝒐𝒓𝒊, 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒖𝒎𝒐, 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒙, 𝒃𝒖𝒐𝒏 𝒄𝒊𝒃𝒐, 𝒎𝒖𝒔𝒊𝒄𝒂, 𝒔𝒑𝒆𝒕𝒕𝒂𝒄𝒐𝒍𝒊 𝒑𝒆𝒓 𝒊 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒓𝒊 𝒑𝒊𝒄𝒄𝒐𝒍𝒊 𝒆 𝒕𝒂𝒏𝒕𝒐 𝒗𝒆𝒓𝒅𝒆 𝒄𝒊 𝒂𝒔𝒑𝒆𝒕𝒕𝒂𝒏𝒐!!

ℹ️ per info whatsapp 333 4368813