Pasquetta all'Ippodromo di Agnano: in omaggio il ticket per il Gran premio Lotteria

Lunedì di Pasquetta l'ippodromo di Agnano fa le prove generali per il Gran premio Lotteria che quest'anno ritorna nella data classica del primo maggio (negli ultimi tre anni causa Covid era stato disputato ad ottobre). L'ippodromo a Pasquetta aprirà le porte alle 10,30 (le corse al trotto inizieranno alle 14,30) consentendo l'accesso con bici, pattini, palloni e l'occorrente per barbecue. Si potrà giocare anche sul grande prato della pista di galoppo. Previsti musica e animazioni e passeggiate sui pony (a pagamento). Aperta la pizzeria e altri punti ristori.

Il biglietto d'ingresso (acquistale presso le casse dell'ippodromo o sul circuito Etes) costa 5 euro per gli adulti e 3 per i bambini fino a 12 anni. Con il biglietto di 5 euro si ha diritto a un ingresso omaggio per il Gran premio del primo maggio.