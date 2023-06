Città della Scienza, inizia il weekend dedicato alla scoperta dei nostri 5 sensi

Sabato 1 e domenica 2 luglio Città della Scienza attende i visitatori per un viaggio affascinante alla scoperta dei nostri sensi, per scoprire come, oltre ai 5 più noti collegati agli organi, si contino ben 17 sensi.

Un’occasione unica per saperne di più, con la consueta modalità dell’apprendimento divertente, su queste straordinarie caratteristiche dell’essere umano che sono fonte continua di scoperta e conoscenza del mondo circostante. Con il laboratorio interattivo «Il sacchetto sensoriale» in collaborazione con Giotto, si potrà creare un sacchetto magico dal contenuto morbido e colorato con cui disegnare con le dita senza penna e matita.

E ancora con il laboratorio Con-tatto ci si potrà divertire bendati ad esplorare con le mani e descrivere un oggetto per poi sperimentare il «telefono tattile» passando il segnale per vedere quale parola arriverà al capofila.

Infine, il coinvolgente science show Tira Aria di Scienza! spiegherà in modo divertente le proprietà dell’aria, che non si vede, non si tocca, ma è uno dei primi elementi, insieme alla luce con cui entriamo in contatto al momento della nascita. Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alle Mostre in programma: Insetti & Co, 7 Passi nella sostenibilità, e «Spazio al Futuro».