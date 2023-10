Giuseppe Conte a Napoli per il Firmaday alla legge sul salario minimo: «Governo non vuole scontentare padroncini»

«Io un'idea me la sono fatta. È un centrodestra che nella campagna elettorale ha fatto tante promesse, si è legato corporativamente ad alcuni blocchi con cui evidentemente ha avuto dei riconoscimenti sul piano del consenso elettorale e non vuole scontentare alcuni padroncini che campano di questo». Il leader M5S, Giuseppe Conte, a Napoli per il Firmaday alla legge sul salario minimo, ha risposto a chi gli ha chiesto perché il governo non appoggi la proposta.

«Però attenzione, il salario minimo legale serve anche per rendere più equilibrato il mercato dal lato degli imprenditori - ha detto al suo arrivo a Napoli ai banchetti di raccolta firme - perché chi fa impresa pagando stipendi da fame accumula un vantaggio competitivo ai danni dell'imprenditore che applica delle buste-paga che siano rispondenti al dettato costituzionale».