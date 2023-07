Agnano, domenica di trotto super, atteso anche il campione Nba Jokic

Una domenica di grandi corse al trotto con un “contorno” di giochi per bambini, canzoni, comicità e, come, ciliegina sulla torta, l'elezione di miss ippodromo.

Ci sono tutti gli ingredienti per trascorrere la serata ad Agnano. L'ingresso è gratuito e la prima corsa parte alle 19,30. Dal punto di vista tecnico, tra le otto corse in programma, fari puntati sulle due prove del Città di Napoli per i campioni di tre anni. La prova “open” dedicata a Salvio, Antonio e Franco Cervone (famiglia che ha dato lustro al trotto campano) e la prova Filly nella quale corrono solo le cavalle femmine.

Una femmina, Est Asia, sarà anche tra i favoriti del Città di Napoli open. Dovrà sventare gli attacchi di Energy King Gar, Ector Francis, Executiv Ek ed Eolo Jet, i più insidiosi in un campo di dodici partenti. Tra le femmine del filly (quattordici al via) il pronostico va allargato a almeno metà delle dodici partenti.

C'è molta curosità per vedere all'opera Emily Pan, recente acquisto di Nikola Jokic, il campione serbo della Nba di basket che, a sorpresa, potrebbe arrivare ad Agnano.