Settimana del Mare 2023, al via la quarta edizione

Settimana del Mare 2023. E’ la quarta edizione della competizione ideata e organizzata da Andrea Scotti Galletta, Simone Mulazzani e Fabio Galasso, ormai diventata un appuntamento fisso. Nelle acque antistanti la Rari Nantes Napoli pallanuotisti di ogni dove e di diverse fasce d’età giocano in uno scenario mozzafiato. Sullo sfondo il Vesuvio, a pochi passi da Castel dell’Ovo, con un lungomare sempre più affollato di turisti e curiosi, che funge da richiamo per una manifestazione entrata di diritto nel palinsesto di Napoli capitale europea dello sport 2026.

«Ho seguito questa rassegna sin dall’inizio e l’ho vista crescere anno per anno. Sono colpito dalla crescente capacità organizzativa», afferma entusiasta Sergio Roncelli. «La Settimana del Mare si svolge in un palazzetto naturale, sfruttando una risorsa significativa della nostra città», osserva il presidente Coni Campania. Non è mancato il tributo doveroso quanto sentito a Paolo De Crescenzo, Mario Scotti Galletta, Mario Occhiello e Mario Vivace.

Arus in prima linea. Si alza l’asticella con il contributo e il sostegno dell’Agenzia regionale Universiadi e lo Sport. «La Settimana del Mare rende esplicita la volontà della Regione Campania di finanziare eventi sportivi, mostrando una cartolina di Napoli e dell’intera regione», dichiara il direttore Flavio De Martino.

Voucher e non solo. Finanziati già 130 eventi sportivi tra il 2022 e il 2023. Evidente l’impegno della Regione Campania di proseguire quanto già iniziato con le Universiadi. «I Giochi universitari del 2019 non sono stati uno spot durato 12 giorni, ma hanno lasciato in eredità know how e 70 impianti riqualificati, un trampolino di lancio per il futuro», ribadisce De Martino.

Nel cuore della città e dei ragazzi. «Un evento con 50 squadre dall’under 18 all’under 12, con oltre 500 pallanuotisti, impreziosito dal triangolare paralimpico. Siamo orgogliosi della vicinanza concreta della Regione Campania e siamo entusiasti che la Settimana del Mare è parte integrante del calendario di Napoli capitale europea dello sport 2026», riferisce Andrea Scotti Galletta, che ha consegnato una targa al direttore De Martino in segno di gratitudine.

Sfondo impareggiabile. Tutto diventa più facile in una cornice incantevole. «I turisti si fermano e apprezzano la pallanuoto nel suo habitat naturale», conclude Scotti Galletta.

«Un sano divertimento che richiama gli anni gloriosi della pallanuoto. La Rari Nantes Napoli è la casa della pallanuoto», argomenta Alberto Vuosi, presidente dello storico club luciano. «La Settimana del Mare sarà sempre benvenuta».

«Si riporta la pallanuoto a mare ed è un ritorno alla tradizione e alla pura passione», rimarca Paolo Trapanese, presidente Fin Campania. «Festeggiamo i campioni del passato, si trasmettono valori e si amplifica felicità», dice il numero uno della Federnuoto campana, «nel rispetto delle regole e degli avversari».

Alla conferenza stampa di presentazione hanno preso parte Francesco De Crescenzo, Valentina Vivace, Barbara Damiani e Giancarlo Bosso, patron di B-personal. La Settimana del Mare 2023 è patrocinata dal Coni Campania, Regione Campania, Comune di Napoli, Fin, Finp, Cip Campania, Rari Nantes Napoli, Canottieri Napoli, Gls Napoli Lions.