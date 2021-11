Eboli, 83enne trovato morto in casa dai carabinieri

Il cadavere di un anziano, 83enne ebolitano, è stato rinvenuto dai carabinieri giovedì sera. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri per entrare nell'abitazione dell'anziano di cui non si avevano più notizie e purtroppo era deceduto. I carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Emanuele Tanzilli, hanno appurato che l'anziano è deceduto per un malore. È stato informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Salerno e la salma è stata liberata per provvedere al funerale.