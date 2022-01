Il cadavere di un uomo è stato ritrovato nella pineta a Eboli. Si tratterebbe del cadavere di uno straniero già in stato di putrefazione.

Il cadavere è stato ritrovato a ridosso della litoranea dove sono giunti i carabinieri e gli agenti della polizia municipale che hanno avviato le indagini per identificare l'uomo deceduto e hanno delimitato la zona dove sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del decesso.