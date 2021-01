Anziano privo di vita ritrovato in un burrone a ridosso del Monte Tubenna. L’ex carabiniere Carmelo Leo, 72enne di San Cipriano Picentino, si era allontanato da casa lunedì e martedì scorso è stato ritrovato senza vita a ridosso di un canale in un piccolo burrone. L’anziano è precipitato per dieci metri e le ferite causate dalla violenta caduta non gli hanno lasciato scampo. Per 24 ore carabinieri, vigili del fuoco, volontari del Soccorso Alpino e Speleologico hanno cercato l’anziano tra San Cipriano Picentino e Giffoni Sei Casali, per poi trovarlo senza vita nel burrone. I carabinieri di Salerno, diretti dal maggiore Castellari, dopo il ritrovamento del cadavere hanno informato il magistrato di turno della Procura di Salerno, che non ha ordinato l’autopsia ed ha liberato la salma per celebrare i funerali. Per più di 24 ore i familiari dell’ex appuntato dei carabinieri, che ha prestato servizio alla stazione di Caggiano, sono stati in apprensione e per le ricerche dell’anziano si sono mobilitati anche i sindaci di San Cipriano Picentino, Sonia Alfano e di Giffoni Sei Casali, Francesco Munno. Dolore a San Cipriano per la scomparsa dell’ex carabiniere, molto conosciuto e stimato. A rendere noto il decesso di Leo è stato il sindaco. «Purtroppo il nostro concittadino – ha detto Alfano – Carmelo Leo che si era allontanato da casa nelle scorse ore è stato ritrovato privo di vita. La comunità si stringe al lutto della famiglia Leo. Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato alle sue ricerche».

L’ex appuntato dei carabinieri si era allontanato da casa senza smartphone e documenti e si è incamminato su un sentiero verso il Monte Tubenna dove poi è caduto nel burrone. Dopo molte ore di ricerche l’anziano nella serata di martedì scorso è stato ritrovato senza vita. I carabinieri hanno appurato la dinamica dell’infortunio e il magistrato ha liberato la salma.

