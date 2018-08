Mercoledì 29 Agosto 2018, 19:50

Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita la ragazza di 23 anni che nel pomeriggio è caduta in un dirupo nel parco del castello Fienga a Nocera Inferiore. Insieme ad altri giovani avevano deciso di trascorrere qualche ora in collina attraverso i sentieri che conducono al parco. Lei ed un amico hanno deciso di entrare nel castello nonostante fosse chiuso. Poi la caduta da un muro di cinta. Il ragazzo ha chiesto aiuto. Poco dopo sul posto un'autombulanza del 118, i carabinieri e il comandante della polizia locale Giuseppe Contaldi con alcuni suoi uomini. Trasportata all'ospedale Umberto I è sotto osservazione. Avrebbe riportato alcune fratture. Sono in corso le indagini per ricostruire le cause dell'incidente.