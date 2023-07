Campagna, un progetto di Protezione civile per i ragazzi: dal rischio incendi a quello sismico, le regole di comportamento

Il Nucleo Comunale di Protezione Civile di Campagna partecipa alla tredicesima edizione del progetto nazionale “Anch’io sono la protezione civile”, con un campo scuola riservato ai ragazzi dai 10 ai 13 anni, in programma dal 24 al 28 luglio 2023 nei locali del convento del Santuario della Madonna di Avigliano.



In un percorso di una settimana che alternerà esercitazioni pratiche ad attività ludico-ricreative e momenti di confronto didattico, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere il Sistema di protezione civile, i rischi incendio e sismico e i comportamenti utili da adottare per tutelare sé stessi, l’ambiente e la propria comunità.

Un progetto formativo che porterà ad accrescere nei ragazzi la conoscenza del piano comunale di protezione civile e di temi importanti in termini di prevenzione anche grazie agli interventi dei Carabinieri della Compagnia di Eboli, dei Vigili Urbani del Comune di Campagna, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino e Speleologico, delle unità cinofile della Protezione Civile Regionale ed alla Croce Gialla. Saranno trattati anche temi di interesse generale attraverso dei laboratori didattici specifici, come l’importanza del riciclo dei rifiuti per il rispetto dell’ambiente e delle api per l’intero ecosistema. È prevista anche una visita al Museo della Memoria di Campagna, dove i ragazzi potranno visitare questo importante sito di grande importanza storica.

Tutte le attività saranno trattate in forma giocosa, lasciando sempre dei momenti di svago e di socializzazione nella splendida ed incantevole cornice del Convento del Santuario della Madonna di Avigliano.

«Ringrazio il Sindaco Biagio Luongo, tutti gli Enti istituzionali interessati, le Associazioni e gli sponsor che hanno da subito manifestato la loro piena disponibilità a questa iniziativa che per la prima volta si realizza a Campagna. Un grazie a Don Carlo Magna che ci ha messo a disposizione questa splendida location dove i ragazzi potranno trascorrere 5 giorni immersi nel verde dei Monti Picentini ed ammirare le bellezze ed il paesaggio che ci circonda. Un ringraziamento speciale ai volontari del Nucleo Comunale di Protezione Civile di Campagna da me coordinati, che mi hanno sostenuto ed incoraggiato nell’organizzazione, dandomi sempre la loro massima disponibilità e professionalità. Saranno giorni impegnativi, ma con la passione ed il cuore che contraddistingue i volontari, tutto sarà più semplice ed insieme ai nostri ospiti trascorreremo dei giorni che resteranno nella memoria di tutti». Queste le dichiarazioni delIuorio alla presentazione dell’iniziativa.