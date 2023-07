Castellabate, incidente tra auto e motociclo: feriti marito e moglie

Incidente tra un’automobile e un motociclo in località Torretta, lungo la Via del Mare, tra San Marco e Santa Maria di Castellabate. Ad avere la peggio marito e moglie, entrambi del posto, che viaggiavano a bordo del mezzo a due ruote in direzione Santa Maria. I due sono stati soccorsi dai sanitari delle ambulanze Tommy 125, Givi e Croce Gialla, per poi essere trasportati in ospedale a Vallo della Lucania.

Ad avere la peggio la signora, che ha riportato traumi ed escoriazioni in diverse parti del corpo. Illeso l’uomo, anch’esso del posto, che viaggiava a bordo dell’auto, una Fiat Panda. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso. Il sinistro ha causato rallentamenti al traffico veicolare.