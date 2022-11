Cane ferito da un colpo d'arma da fuoco soccorso da una volontaria

SARNO. Un cane a Sarno è stato ferito con un colpo d'arma da fuoco. A segnalare l'episodio, due giorni fa, è stata una volontaria, che è poi intervenuta per cercare di salvare l'animale. Il cane è stato trasferito in un centro veterinario per le medicazioni e le cure necessarie.

Le sue condizioni sono poi state monitorate ora per ora, successivamente. Il quadro clinico è molto critico. Il cane, randagio, era noto dai volontari di un rifugio a Sarno, che spesso gli davano da mangiare e lo lasciavano insieme ad altri cani. Sull'episodio è stata sporta denuncia alle forze dell'ordine.