Montecorice, rogo nello storico albergo: si indaga sull'origine

Struttura turistica in fiamme ad Agnone Cilento, nel comune di Montecorice. Venerdì sera un rogo si è presentato sviluppato all’interno dello storico albergo RioLapis.

A far scattare l’allarme i proprietari che impotenti hanno visto in pochi minuti le fiamme propagarsi su più piani dell’edificio. Sul posto immediato l’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che hanno dovuto lavorare per ore per avere la meglio sulle fiamme Da capire l’origine dell’incendio. Non si esclude nessuna ipotesi. Dal corto circuito all’impianto elettrico all’origine dolosa. I titolari hanno visto in poco tempo distrutti i sacrifici di una vita.

«Oggi giornata che distrugge il mio cuore - le parole di Luigi Margarucci tra i titolari della struttura - bruciano davanti ai miei occhi quarant’anni anni della mia vita e della mia Famiglia Margarucci. Un dolore che non avrà mai fine».

Le fiamme alte e minacciose hanno invaso gran parte della struttura alberghiera. Le foto postate sui social dai titolari hanno suscitato tanta rabbia. In molti hanno espresso vicinanza agli imprenditori di Agnone Cilento. «Che peccato - scrive uno dei tanti clienti - quanti bei ricordi di feste e di persone ha fatto divertire tante generazioni , sarebbe stato bellissimo ancora in funzione come un tempo». Ed ancora «Che tristezza hanno bruciato una parte dei nostri ricordi di famiglia, che dispiacere».