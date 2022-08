Incidente sull'autostrada del Mediterraneo, camion di carne si ribalta sulla rampa

Ci sono volute diverse ore per ripristinare il traffico sull'autostrada A2, nella giornata di ieri, quando alle 7,15 un tir che trasportava un carico di carne si è ribaltato finendo per occupare l'intera corsia di destra. L'incidente è avvenuto in corrispondenza con la rampa di accesso all'autostrada del raccordo Salerno-Avellino. Il conducente è stato soccorso dagli operatori del 118, che una volta estratto l'uomo dal mezzo, lo hanno trasferito all'ospedale Ruggi di Salerno. A fornire un prezioso contributo anche gli uomini del Punto di Baronissi. Sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco di Mercato San Severino, insieme ad un'autogru, personale dell'Anas e forze dell'ordine per gestire l'emergenza. L'autoarticolato è rimasto sul luogo dell'incidente per ore, visto il tratto anche pericoloso. Le forze dell'ordine hanno disposto la chiusura provvisoria del tratto con l'obbligo di uscita verso Fratte.

Inevitabili le code sul raccordo Sa-Av. Dopo circa tre ore, il mezzo è stato rimosso e la rampa ad una sola corsia riaperta. Il sinistro ha provocato lunghe code sulle strade alternative, così come interne, in ragione dell'incremento notevole di auto a causa della chiusura del tratto.