I controlli sono stati intensificati nel mese di gennaio facendo scattare venti sanzioni e decine di ispezioni. In una recente operazione vigili, Asl e Lega del cane sono intervenuti a Giovi a seguito della segnalazione di un residente. A quanto si è appreso, un cane corso era tenuto a catena corta, senza alcun riparo con temperatura climatica quasi sotto lo zero, senza microchip e con presenza di una massa tumorale. L’animale è stato sequestrato. Un plauso è arrivato anche dai volontari della Lega del cane che invitano i residenti del capoluogo a segnalare i casi di maltrattamenti. Ma in casi meno gravi i vigili urbani sono interventi anche a difesa della salute del cane e delle condizioni di vita. Altri cani risultati abbandonati sono stati salvati dalla strada dagli agenti del nucleo operativo e affidati al canile di Ostaglio. A quanto si apprende altre ispezioni verranno effettuate nei prossimi giorni. Alcuni cani sono stati volontariamente affidati ad Asl, vigili e volontari di difesa del cane per condurli in canile. Ma l’attività è senza sosta.

Li tenevano legati con catene troppo corte. Oppure li costringevano a vivere in spazi angusti. Tolleranza zero contro i padroni irresponsabili di cani. Per il rispetto del regolamento comunale di tutela degli animali, la Polizia municipale ha avviato una serrata attività per debellare i casi di padroni che non garantiscono il benessere e la salute degli animali d’affezione. La stretta riguarda soprattutto i cani costretti a vivere in condizioni ambientali e di salute non adeguate. È mano pesante già su 20 padroni residenti a Salerno, sanzionati per violazione del regolamento varato da Palazzo di Città. È già scattata una raffica di sanzioni che vanno da 150 euro a un massimo di 500 euro. In azione anche vigili in borghese in collaborazione con l’Asl e i volontari della Lega del cane.