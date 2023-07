Contursi Terme, musica moto e solidarietà per l'associazione Carmine Longo, il ragazzo morto per salvare una cagnolina

L'associazione “HD Help Dog” ha presentato sabato sera a Contursi Terme l'evento “Mettiamoci in moto – stop agli abusi”, per continuare l'opera di assistenza agli animali feriti avviata dall'associazione “Una Carmine Longo” nel 1997. Il maestro Fernando Mangone è stato l'ospite d'onore della serata. A testimonianza del suo impegno per il sociale e la sua comunità, ha donato un prezioso dipinto raffigurante Carmine insieme al suo amato cane.

«Ho deciso di partecipare a questa serata e donare questo ritratto, perché condivido una forte passione per gli animali e ho sempre sostenuto le associazioni di volontariato che si occupano della loro tutela.

Nel cuore di quest'opera risplenderà il ricordo di Carmine Longo, un eroe silenzioso che nel lontano 1997 sacrificò la propria vita per salvare un cane randagio. Un atto di abnegazione che ha toccato le corde più profonde dell'umanità, suscitando commozione e gratitudine senza tempo. Ciò che rende questo evento ancora più speciale è il suo nobile scopo: il ricavato sarà devoluto in beneficenza per sostenere le attività di assistenza degli animali. Associazioni che, giorno dopo giorno, si dedicano con anima e cuore a proteggere e curare coloro che non hanno voce. Per me, gli animali sono esseri speciali, custodi di un amore puro e incondizionato. Aiutarli è un dovere e un privilegio. È una responsabilità che accolgo con gioia e determinazione». A dirlo è il pittore delle aree interne Fernando Alfonso Mangone.

Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza, per onorare la memoria di Carmine Longo, il coraggioso ragazzo investito e ucciso nel 1997 mentre cercava di salvare una cagnolina abbandonata.