Costiera amalafitana, controlli nella movida: due denunce e tre patenti ritirate

È di tre patenti sequestrate e due denunce per guida in stato di ebbrezza il bilancio di una capillare operazione di controllo in Costiera operata dai carabinieri della compagnia di Amalfi e della stazioni dipendenti di Amalfi, Maiori, Positano, Ravello e Tramonti.

I militari dell'Arma, coordinati dal capitano Umberto D'Angelantonio, hanno hanno presidiato le principali arterie della Divina per contrastare la “malamovida” durante tutto il weekend.

E tra venerdì e ieri notte sono state tre le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. A due delle persone controllate è andata peggio: sono state denunciate in stato di libertà poiché con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/L.

Numerose pattuglie impiegate, posti di controllo nelle zone nevralgiche della Divina hanno consentito di effettuare controlli capillari nel corso dei quali sono state comminate anche diverse sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.