Mercoledì 30 Gennaio 2019, 06:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il medico che avrebbe certificato una «grave patologia polmonare» a Vincenzo Bevilacqua, il 35enne di Nocera Inferiore arrestato per 10 furti al campus di Fisciano, rischia di essere indagato dalla procura. Le verifiche sul professionista le ha disposte il tribunale di Rieti, dopo un aggravamento della misura per il nocerino, che più volte non si era presentato al commissariato per firmare. Le indagini avevano appurato che l’uomo, noto per precedenti specifici, si era più volte assentato dal firmare per tre volte a settimana presso il commissariato di Nocera. Le ragioni erano legate ad una patologia di cui soffrirebbe attualmente. La misura gli era stata imposta dal tribunale di Rieti, per un furto commesso in passato proprio in quella città. Ma quando il 35enne si era assentato, la polizia, insieme a quelli della sezione p.g. della procura, aveva scoperto che nei giorni in cui non si era presentato per la firma, era stato individuato a Fisciano, mentre armato di piccone rubava soldi da distributori automatici e dalla cassa di un bar di facoltà. Il tribunale ha mandato a quel punto gli atti alla procura per delle verifiche sui certificati medici firmati dal professionista, anche lui un nocerino. Sarebbe stato lui a prescrivere la patologia di tipo polmonare per Bevilacqua.